Polis ekiplerinden motosikletlere sıkı denetim

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden çalınan motosikletlerin Şanlıurfa’nın kırsal mahallelerde satıldığını belirledi.

Bu kapsamda Suruç ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün içerisinde toplam 2 bin motosikleti incelendi. Ekipler, inceledikleri motosikletlerden 62 tanesinin çalıntı olduğunu, 108 tanesinin ise şasi numaralarının kazındığını belirledi.

Ele geçirilen toplam 170 motosiklet incelenmek üzere emniyete götürülürken olayla ilgili 47 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen ve şasi numaraları kazınmış olan motosikletlerin toplam değerinin ise 400 bin lira olduğu ifade edildi.

Şahısların Şanlıurfa merkez ve çevre illerden çaldıkları motosikletleri para karşılığı kırsal mahallelerde sattıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.