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Polis eve gelince şoke oldu! Dondurucuda 3 tane...

ABD'de 35 yaşındaki kadının çocuklarını ihmal ettiği ihbarını alan polis, eve vardığında şoke edici bir manzara ile karşılaştı. Evdeki buzdolabında 3 tane köpek vardı.

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ABD'de polis, ziyaret ettiği evin dondurucusunda 3 ölü köpek bulduktan sonra ev sahibi kadını tutukladı. Florida'da iki kızıyla birlikte yaşayan kadının evi, manzarayı gören yetkilileri şoke etti.
 
İDRAR VE ÇÖP KOKUSU DAYANILMAZDI
5 ve 14 yaşlarındaki kızlarını ihmal ettiği yönündeki ihbarlar üzerine eve giden yetkililer, 35 yaşındaki Victoria Kanger'i gözaltına aldı. Eve yaklaştıklarında idrar ve çöp kokusu yüzünden zorluk yaşayan polis, içeride de büyük bir çöp yığını ile karşılaştı.
 
KANEPE HAMAM BÖCEKLERİ İLE DOLUYDU
Yetkililer evde yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğunu hamam böcekleri tarafından istila edilmiş bir kanepenin üzerinde buldu. Kanger'e çocuk ihmali suçlaması yöneltileceği bildirildi.
 
KIZIN KAFASI BİTLERLE DOLUYDU
Donduruda köpekleri bulan polis bunun sebebini sorduğunda kadın, ölen hayvanları gömmek için kürek bulamadığını bu sebeple de buzdolabına koyduğunu söyledi. İçeri giren yetkililer kısa süre içerisinde bacaklarını pirelerin kapladığını anlattı. Zeminin çeşitli kıyafetler ve dışkı ile kaplı olduğu ve küçük kızın kafasının da bitlerle dolu olduğu ifade edildi.

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