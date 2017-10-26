Polis gençleri futbol turnuvasında buluşturdu

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla gençlerden oluşan takımların yer aldığı mahalleler arası futbol turnuvası gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün organizasyonuyla "Haydi Gençler Futbola" projesi kapsamında gençlerden oluşan 17 takımın yer aldığı mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Yaklaşık 1 hafta süren turnuvada Afatlarspor ile İçmeler TOKİspor finale kaldı. Vali Ali Mantı ile İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ın izlediği final maçı sonucunda Afatlarspor, İçmeler TOKİspor'u 9-2 mağlup ederek, turnuvanın şampiyonu oldu.

Maçın ardından sporcuları kutlayan Vali Mantı, turnuvada çok güzel bir dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik yaşandığını belirterek, turnuvaya ciddi bir katılım olduğunu söyledi.

"Futbol barıştır, kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Bundan sonraki sportif faaliyetlerimiz de bu çerçevede devam edecektir." diyen Mantı, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.