Adapazarı'nda yol kapatıp araçlarda uygulama yapan sahte polisler yakayı ele verdi

Sakarya Adapazarı'nda, kendilerine polis süsü vererek dubalarla kapattıkları yolda sözde uygulama yapan ve kent kameralarınca görüntülenen 5 kişi suçüstü yakalandı. Çok sayıda sabıkaları olduğu belirtilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

ASAYİŞ ŞUBE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Önceki gece, Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı'nda yaşanan olayda M.Ö., C.S., T.T., Ö.O. ve O.Ş. kendilerine polis süsü vererek trafik kontrol levhası ve dubalarla yolu kapatarak uygulama yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde görevli polislerin kameralardan tespit ettikleri olaya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti.