Polis, Güney Amerika'dan gemiyle getirilen 68 kilogram kokain ele geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir Güney Amerika ülkesinden uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takipteki gemi, Kocaeli körfezine demirledi. Bir tekneyle gemiye yanaşıldığını belirleyen ekipler, dalgıç kıyafetli 2 kişinin suya dalarak geminin tabanına yapılan gizli bölmeden uyuşturucu dolu 2 sandığı çıkardığını tespit etti. Tekneye yüklenen sandıklar Kocaeli Darıca'da denize sıfır lüks bir villaya getirildi. Bunun üzerine ekipler 6 Ekim günü Avcılar, Pendik ve Darıca ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda 68 kilogram kokain, 40 bin dolar, 1 tabanca, 1 hassas terazi, 2 dalgıç kıyafeti, 2 gemi sandığı, 1 su altı motoru ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polisin villaya baskın düzenlemesi sandıklar içinde uyuşturucuların bulunması yer alıyor. Ele geçirilen uyuşturucular polis tarafından inceleniyor.

ARAÇ ZULASINDA TABANCA

Bir şüphelinin aracını inceleyen ekipler 2 kumanda buldu. Bunun üzerine aracın ön ekran paneli incelemeye alındı. İncelemede panelin gizli düzenekle bölmeye çevrildiği anlaşıldı. 2. kumanda ile ekran açıldı ve burada tabanca ele geçirildi.