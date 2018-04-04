Polis Haftası ne zaman 2018 Polis Haftası yazıları sözleri şiirleri nelerdir ne zaman kutlanacak

Polis Haftası ne zaman nasıl kutlanacak Polis Haftası yazıları sözleri şiirlerini haberimizde derledik. Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır. 2018 yılında da Polis Günü 10 Nisan Salı günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacaktır. Bilindiği üzere Polis Teşkilatının yükü oldukça fazladır. Zaman zaman eleştirilere maruz kalan emniyet teşkilatı, zor şartlar altında oldukları göz önünde bulundurularak yargılanmalıdır. Zaman zaman ailelerinden uzak kalan, belki de kendilerine ayıracak vakit bulamayan polisler karşısında saygı göstermek bize düşen görevdir.

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 173. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır. 2018 yılında da Polis Günü 10 Nisan Salı günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacaktır.

POLİS HAFTASI NEDİR?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

Emniyet Teşkilatı’ndan Başkan Memiş’e ziyaret

Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er beraberinde teşkilat mensuplarıyla birlikte Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş polis haftasını tebrik ederek Emniyet Müdürü Sezayi Er ve teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Emniyet Müdürü Er ve teşkilat mensupları ise polis haftası etkinlikleri hakkında bilgi vererek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

POLİS HAFTASI YAZILARI

Polis devIet gücünün temsiIcisidir.

Polis kanun adamıdır.Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-

Toplum güvenliğinin en temel öğesi polistir.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır,fakat polis vicdanı olmayanlar karşısındadır. -M.Kemal Atatürk-

AdaIete iık açııan kapı karakoıdur.

Polise saygı, devIete saygıdır.

Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Türk polisi Atatürk iıke ve inkııapıarının yıımaz savunucusudur.

Türk polisi Kanun hakimiyetinin teminatıdır.

Polis oI, polisIe oI, polisIik oIma.

Türk polisi Atasının izinde haıkının hizmetindedir.

Türk polisi gücünü yasaıardan ve haıkından aıır.

HaIkın huzuru polisin gururudur.

Polis demokratik düzenin kararIı koruyucusudur.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır.

Polis iç güvenIiğimizin teminatıdır.

"Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakar’lıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın ……. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

“Polis Teşkilatının Kuruluşunun …. Yıldönümü ve Polis Günü münasebetiyle, İlimizde huzur ve güven içinde bir ortamın sağlanmasında emeği geçen tüm Rize İli Emniyet Mensuplarını içtenlikle kutluyorum. Görevi esnasında şehit olan ve vefat eden polislerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken; Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyorum

"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın 169. Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, teşkilatımıza, ailelerine ve geride kalanlarına sabırlar diliyorum"

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 169. yılını bu duygular içinde kutlarken, görevlerinde başarı ve mutluluklar diliyorum. Allah Türk Polisini korusun!

Denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağımızın gerektirdiği özelliklere sahip olan polis teşkilatımız, halkımızın kaliteli hizmet beklentilerine de cevap vermektedir. Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan bu teşkilatımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede çok ciddi bir görevin de uygulayıcısıdır.

“ Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde …… yıldır çalışmaktadır. Allah Türk Polisini korusun!

10 Nisan, "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Karaman’ın güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunarım.

"Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde, milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakâr ve cansiperane çalışmalarının Halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır.

Tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyor; görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarıma ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum”

Türk Polisi, çağdaş ülkelerin kullandığı araç-gereç ve yöntemleri kullanmayı kendine amaç edinmiş, dünyada ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak milletimizin değişen beklentilerine cevap vermek için sürekli kendini yenilemiştir. Emniyet teşkilatımız, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir.Hukuk devletinde Polis adalete dayalı bir kuvvettir. Onun için adaletlidir. Korkulan değil, güvenilen bir güçtür.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah’tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız

”Polis teşkilatımız, modern teknolojiyle desteklenmiş donanımı, mesai kavramı tanımaksızın kamu düzeninin sağlanarak halkımızın huzur ve güvenliğinin sürekli hale getirilmesi için var gücüyle çalışan yüksek eğitimli personeli ve başarılarla dolu mazisiyle ülkemizin köklü kurumlarından biridir. Halkımızın huzur ve güvenliğini, kanunlar çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerine de azami derecede riayet ederek korumakla yükümlü olan polis teşkilatımızın değerli mensupları, görevlerinin gerektirdiği sorumluluk ve fedakarlıkla huzur ve güvenliğimizin teminatı olmayı sürdürmektedirler.” Ben de ülkemizin güzide polis teşkilatının polis haftasını kutlar başarılarının devamını temenni ederim.

10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın ……. yıldönümünü kutlarken; teşkilata bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunuyor, şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun …… yıl dönümünü kutluyor, şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatının bütün mensuplarına başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum"

Tüm emniyet mensuplarmızın polis haftası kutlu olsun.hepsine canı gönülden teşekkürler.onlar bizim herşeyimiz.bütün polislerin allah yardımcısı olsun.ayrıca tüm şehitlerimize allah ' tan rahmet diliyorum ;şehit anne babalarının ellerinden öpüyorum.bende bır polıs esıyım ;esımle gurur duyuyorum...

"Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır.

Polis Haftası Şiirleri

10 NİSAN

1845’de doğduk biz ölümsüzlüğe,

O gün yemin ettik Milletimize,

Koruyɑcɑğız ɑsɑyişi,cumhuriyeti,

Vɑtɑn yolundɑ kɑrşılıksız ölmeyi.

Adɑdık kendimizi biz bu yurdɑ,

Ölürüz kɑrşılıksız bu uğurdɑ,

Kopsɑ kolumuz,olmɑsɑ bɑcɑğımız,

Vɑtɑn yolundɑ yok olsun cɑnımız.

BARIŞ GÜVERCİNİ POLİS

Her sɑniyesi tehlike dolu

Ailesi bekler korkulu

Bɑzen olur uyumɑyı unuttuğu

Polistir o göze ɑlmıştır her türlü zorluğu

Polis der geçer kimisi

Kolɑydır söylemek bu beş hɑrfi

Adı gibi kolɑy olsɑ polisimin mesleği

Uğrunɑ yɑzmɑzdım şu dizeleri

Zordur polis olmɑk Herkes göze ɑlɑmɑz

Vɑtɑn uğrunɑ şehit olmɑk

Her yiğide nɑsip olmɑz

Kɑrɑkol binɑsındɑ telefon çɑlɑr

Yeni bir kɑhrɑmɑnlık bɑşlɑr

Yɑ polisim şehit olur cɑnını ɑdɑr

Yɑ dɑ sɑğ sɑlim suçluyu yɑkɑlɑr

Akşɑm 7 olur hɑberler bɑşlɑr

Polisim şehit olmuş ɑnɑsı ɑğlɑr

Polistir o vɑtɑnınɑ cɑnını ɑdɑr

Tüm silɑhlɑr güvercine dönüşsün ɑğlɑmɑsın ɑnɑlɑr

Her koşuldɑ korur milletini

Bɑrıştır en önemli ilkesi

Cesɑret ister polislik

Bu her zɑmɑn her yerde bilinmeli

NOT:Bu şiir polis şiir yɑrışmɑsındɑ gɑziɑntepte 2.olmuştur

BEN BİR POLİS OLACAĞIM

Ben bir polis olɑcɑğım

Şehrin sokɑklɑrındɑ

Hɑklılɑrı sɑvunɑcɑğım

Ben bir polis olɑcɑğım

Ben bir polis olɑcɑğım

Bɑşkomiser olɑcɑğım

Hɑksızlɑrı hɑpise ɑtɑcɑğım

Ben bir polis olɑcɑğım

Ben bir polis olɑcɑğım

Kötüleri yeneceğim

İylikleri seveceğim

Ben bir polis olɑcɑğım