Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen şiddetli patlama kentin birçok bölgesinden duyulurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adana’da polis merkezinin yakınlarında küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Alınan ilk bilgiye göre, Hürriyet Polis Merkezinin yakınlarındaki bir sokakta küçük çaplı patlama oldu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekiplerinin ses bombası ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.