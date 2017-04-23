Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polis memuru denize düşen 100 kiloluk Türk bayrağını sırtına alıp sudan çıkardı

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan 150 metrekarelik Türk Bayrağı, denize düştü. Islandığı için 100 kilo ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrağı, bir polis memuru sırtına alıp sudan çıkardı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muratpaşa İlçesi'nde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dalgalanan 150 metrekarelik Türk Bayrağı, gönderden koparak, 30 metrelik falezlerin hemen altına denize düştü. Sabah saatlerinde suda yüzen bayrağı görenlerin haber vermesi üzerine gelen deniz polisi, bayrağa zarar vermeden sudan çıkarmak için uzun uğraş verdi. Tamamen ıslanan ve yaklaşık 100 kilo ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrağı bir deniz polisi katlayarak halatla bağladı. Bayrağı sırtlayan polis memuru  ağırlığına rağmen tek başına kayalıklara çıkarmayı başardı.

Bayrak, yıkanıp bakımının yapılmasının ardından yeniden yerine asıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Genç Türkiye Kongresi'nden muhteşem final

'Genç Türkiye Kongresi'nden muhteşem final

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

Liderler referandum sonrası ilk kez bir araya geldi

Liderler referandum sonrası ilk kez bir araya geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA