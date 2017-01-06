Polis memuru Sekin'in şehit olduğunu gören vatandaş teröristi tekmeledi

Bakan Işık: Eğer ABD sözünü tutmazsa Türkiye temizlik harekatı yapacak

Bakan Işık, "Eğer Amerika bu sözünü tutmazsa yani PYD unsurlarından Münbiç'i tamamen temizlemezse o zaman Türkiye bu temizlik harekatını yapacak" şeklinde konuştu.