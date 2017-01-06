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Polis memuru Sekin'in şehit olduğunu gören vatandaş teröristi tekmeledi

İzmir Adliyesi'ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerle polisler arasındaki çatışma çıktı. Polis memuru Sekin'in şehit olmasına tanık olan vatandaş öfkesini etkisiz hale getirilen teröristten çıkarttı.

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İzmir Adliyesinde teröristlerin dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma devam ederken olay yerinin ortasında kalan bir vatandaş, teröristlerden birinin ölmediğini farkedip güvenlik güçlerine durumu bildirdi. Kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehadetine tanık olan vatandaş öfkesini, etkisiz hale getirilen teröristten çıkarttı.

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