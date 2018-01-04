Polis merkezinin yakınına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Olay, merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 50 metre yakınında bulunan bisiklet parkının yanına bırakılan kutuyu görenler bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Parçalanan kutu boş çıktı. Patlatmanın ardından kısa bir süre sonra cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. (İHA)