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Polis otosuna havai fişekle saldıran DHKP-C’liler yakalandı

İstanbul’da yasa dışı gösteri sırasında polislerin bulunduğu ekip otosuna havai fişekle saldıran örgüt üyeleri yakalandı.

  • İHA
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Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C’nin mahalli yapılanması olarak bilinen ‘Halk Cephesi’ üyesi bir grup, 4 Ağustos tarihinde Sultangazi’ye bağlı Gazi Mahallesi'nde içinde polislerin bulunduğu ekip otosuna havai fişekli saldırıda bulunmuştu. Saldırı sırasında polis aracında hasar oluşurken, eylemi gerçekleştiren failler olayın ardından kayıplara karışmıştı.
 
Saldırının ardından parmak izi ve delil çalışması yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde 4 adet havai fişek rampası ve yüz gizlemede kullanılan kızıl maske ele geçirdi.
 
Çevrede bulunan kapalı devre kamera kayıtlarını da tek tek inceleyen emniyet güçleri, olayı gerçekleştiren 3 kişinin kimlik bilgilerini, eşkallerini ve adreslerini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından 7 Ağustos’ta eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen O.V. ve S.T. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise polis baskınından kısa süre önce saklandığı yerden kaçtığı tespit edildi.
 
Emniyetteki sorgularının ardından aynı gün savcılığa sevk edilen örgüt üyelerinden O.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.T. ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Polis, kaçan son saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
 

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