ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil ile ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipleri peşine takan otomobildeki biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taşyaka mahallesinde devriye atan polis ekibinin “dur” ihtarına uymayan şüpheli bir otomobil, kaçmaya başladı. Taşyaka Mahallesinden, Deliktaş mevkiine kaçmaya başlayan 48 JY 668 plakalı şüpheli otomobil polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat kovalaması sonucu Mustafa Pekin Caddesinde önü kesilerek durduruldu.
 
Otomobil sürücüsü E. Y. ile otomobilde bulunan B. Ç. ve A.K. gözaltına alındı.
 
Kovalamacanın başladığı noktada otomobilden dışarı bir şey atıldığını gören polis ekipler olay yerinde yaklaşık 20 dakika arama yaptı.
 
Aramada yol kenarına atılı 50, 100 ve 200 liralık banknotlardan toplam 12 bin 700 lira bulundu. İlk incelemede sahte olmadığı tespit edilen paralar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA