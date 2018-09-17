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Polis Reyhanlı’daki not defterinin peşine düştü

MİT operasyonuyla paketlenen Yusuf Nazik’e, saldırının planlayıcılarının aracından çıkan not defteriyle Suriye’de her kapıyı açan kartın sırrı soruluyor.

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Reyhanlı’daki saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik’in Ankara Terörle Mücadele’deki sorgusu sürüyor. Nazik’e Reyhanlı iddianamesindeki sanık ifadeleri soruluyor. Nazik’in Suriye’de her yere girip çıkmasını sağlayan kimlik kartıyla saldırının planlayıcılarından Nasır Eskiocak’ın arabasında bıraktığı not defterinin de izi sürülüyor. 
 
İSTİHBARAT BAĞLANTILARI 
 
Nazik’in gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik’e, THKP/C Acilciler örgütünün durumu, yurtiçi ve dışındaki bağlantıları, Suriye’deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural’ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileri soruluyor. İfadesi sırasında Eskiocak, not defterinin Yusuf Nazik tarafından kullanıldığını ve Nazik’in Suriye’ye gitmesinden sonra defterin araçta kaldığını söylemişti.   
 
KROKiLER VE RAKAMLAR 
 
Reyhanlı saldırısı sonrası bulunan defteri kendisini kullandığını anlatan sanık Nasır Eskiocak, defter içerisinde çizilen krokiler ve daireler içerisinde rakamların, Nazik tarafından yazıldığını belirtmişti. Nazik’e bu krokiler ve rakamların ne anlama geldiği de soruluyor. Sanık ifadelerinde Nazik’in Suriye’de kullandığı ve her tarafa rahatlıkla girip çıkmasını sağlayan kimlikle ilgili sorular da yöneltiliyor. Nazik’e El- Muhaberat tarafından verildiği sanılan kimliği nasıl elde ettiği, bu kimlikle nerelere girip çıktığı da araştırılıyor.
 
(Akşam)

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