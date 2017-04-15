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Polis yanan uyuşturucuları sobadan tek tek çıkarttı

Adıyaman’da polisin baskın yaptığı uyuşturucu satıcısının karısı uyuşturucuları sobanın içine attı. Polis uyuşturucuları yanan sobadan tek tek çıkarttı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde daha öncede uyuşturucu ticareti yapan Mehmet E’nin evine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcısının sentetik uyuşturucu maddesi bulundurduğu ihbarını alan polis şahsın evine operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini gören uyuşturucu satıcısı Mehmet E.’nin karısı Fatma E. evde bulunan içime hazır 26 adet sentetik uyuşturucu paketini yanan sobanın içerisini attı. Polis kadının davranışlarından şüphelenmesi üzerine sobanın içine baktığında uyuşturucu maddeleri fark etti.

Yanan sobanın içerisinden paketlenmiş sentetik uyuşturucu maddesini yanmış halde çıkartan polis ekipleri, şahsın üzerinde de 4 paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Toplam 30 adet 2’şer gramlık sentetik uyuşturucuya el koyan polis ekipleri ayrıca  1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen Mehmet E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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