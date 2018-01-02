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Polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Narkotik birimlerince, yılın ilk gününde uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 ilde düzenlenen operasyonlarda, 165 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 35 ilde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptıkları sokak operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 165 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

12 kilo 745 gram esrar ele geçirildi

Operasyonlarda, 12 kilo 745 gram esrar, bir kilo 150 gram eroin, 806 gram skank, 64 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 24 gram kokain, 2 bin 100 adet ecstasy, 63 adet captagon hap, 55 adet sentetik ecza, 21 kök kenevir bitkisi, 56 fişek, 6 hassas terazi, 5 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 13 bin 385 liraya da el konuldu.

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