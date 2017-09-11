Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polis uyardı: Sakın kasırgaya ateş etmeyin

ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Bazı kişilerin kasırgaya ateş etmesinin ardından polis uyarıda bulundu: Irma'ya ateş etmeyin yan etkisi var.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Ölüm haberleri gelmeye başladı. Kentler su altında.
 
1.7 MİLYON KİŞİ ELEKTİRİKSİZ KALDI
ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Kasırga 215 km hızla 4. kategoride ABD'ye girdi. Karada bir süre ilerleyen kasırga daha sonra 193 kilometre hıza inerek 3. kategoriye düştü. Hardee County bölgesinde iki kişi öldü. Eyalette 1.7 milyon kişi elektriksiz kaldı.
 
 
"IRMA'YA ATEŞ ETMEYİN"
'Irma kasırgasına ateş edin' başlıklı bir Facebook sayfası açılıp 80 bin kişi bunu takibe alınca Pasco County'de polis "Irma'ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz" uyarısı yaptı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA