Polis uyardı: Sakın kasırgaya ateş etmeyin
ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Bazı kişilerin kasırgaya ateş etmesinin ardından polis uyarıda bulundu: Irma'ya ateş etmeyin yan etkisi var.
Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Ölüm haberleri gelmeye başladı. Kentler su altında.
1.7 MİLYON KİŞİ ELEKTİRİKSİZ KALDI
ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Kasırga 215 km hızla 4. kategoride ABD'ye girdi. Karada bir süre ilerleyen kasırga daha sonra 193 kilometre hıza inerek 3. kategoriye düştü. Hardee County bölgesinde iki kişi öldü. Eyalette 1.7 milyon kişi elektriksiz kaldı.
"IRMA'YA ATEŞ ETMEYİN"
'Irma kasırgasına ateş edin' başlıklı bir Facebook sayfası açılıp 80 bin kişi bunu takibe alınca Pasco County'de polis "Irma'ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz" uyarısı yaptı.
Don't fire guns at Hurricane Irma, Florida police warn https://t.co/QtW68xwni2 pic.twitter.com/EoH27QW09a— Newsweek (@Newsweek) 10 Eylül 2017
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