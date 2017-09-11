Polis uyardı: Sakın kasırgaya ateş etmeyin

Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Ölüm haberleri gelmeye başladı. Kentler su altında.

1.7 MİLYON KİŞİ ELEKTİRİKSİZ KALDI

ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Kasırga 215 km hızla 4. kategoride ABD'ye girdi. Karada bir süre ilerleyen kasırga daha sonra 193 kilometre hıza inerek 3. kategoriye düştü. Hardee County bölgesinde iki kişi öldü. Eyalette 1.7 milyon kişi elektriksiz kaldı.

"IRMA'YA ATEŞ ETMEYİN"

'Irma kasırgasına ateş edin' başlıklı bir Facebook sayfası açılıp 80 bin kişi bunu takibe alınca Pasco County'de polis "Irma'ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz" uyarısı yaptı.