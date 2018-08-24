Polis ve zabıta Şile Ayazma Plajı'nı boşaltıyor
Şile Ayazma plajının boşaltılması için görevliler tarafından yapılan uyarıların yetersiz kalması üzerine devreye polis ve zabıta ekipleri girdi.
- DHA
Şile'de Sofular ve Ağva'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine kaymakamlık olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştı. Vatandaşların plaj görevlilerinin uyarılarına rağmen denizden çıkmaması üzerine devreye polis ve zabıta girdi. Ekipler sahilde anonslarla vatandaşları denizden çıkarıyor. Polisi gören tatilcilerin uyarıları dikkate alarak denizden çıktığı görüldü.
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