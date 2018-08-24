Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polis ve zabıta Şile Ayazma Plajı'nı boşaltıyor

Şile Ayazma plajının boşaltılması için görevliler tarafından yapılan uyarıların yetersiz kalması üzerine devreye polis ve zabıta ekipleri girdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şile'de Sofular ve Ağva'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine kaymakamlık olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştı. Vatandaşların plaj görevlilerinin uyarılarına rağmen denizden çıkmaması üzerine devreye polis ve zabıta girdi. Ekipler sahilde anonslarla vatandaşları denizden çıkarıyor. Polisi gören tatilcilerin uyarıları dikkate alarak denizden çıktığı görüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA