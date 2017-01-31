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Polis zulayı patlattı: 600 şişe kaçak içki ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda, 600 şişe kaçak içki ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, merkez Seyhan ilçe Karasoku Mahallesi'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda 3 farklı adrese kaçak içki ve kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda, tezgah arkasına ve sedirlerin altına yapılan gizli bölmelere zula edilen kaçak sigaralar ve içkiler ele geçirildi. Satışa hazır 600 şişe kaçak içki ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

 

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