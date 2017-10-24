Polisan Boya'nın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti
Polisan Boya'nın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. Bitlis'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi
Edinilen bilgilere göre Bitlis bir ay kadar önce özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dün gece vefat ettiği öğrenilen Bitlis için cenaze töreni Perşembe günü düzenlenecek. Teşviki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitlis, Feriköy'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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