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Polisan Boya'nın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti

Polisan Boya'nın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. Bitlis'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi

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Edinilen bilgilere göre Bitlis bir ay kadar önce özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dün gece vefat ettiği öğrenilen Bitlis için cenaze töreni Perşembe günü düzenlenecek. Teşviki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitlis, Feriköy'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek. 

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