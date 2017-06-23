Polisan Kansai Boya ile 500 binden Fazla Konut Mantolandı, 200 milyon TL Enerji Tasarrufu Sağlandı

Enerji verimliliği ve tasarrufunun yanı sıra Polisan Kansai Boya, ücretsiz olarak sunduğu Enerji Kimlik Belgesi hizmeti çerçevesinde de üç yılda toplam 250 binden fazla konuta Enerji Kimlik Belgesi kazandırdı.

Türkiye’nin dış cephe ısı yalıtımında güvenilir markası Polisan Kansai Boya, 2007 yılından bu yana ürettiği Polisan Exelans Enerji Isı Yalıtım Paket Sistemi ile Türkiye pazarındaki konutlar için enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda da büyük katkı sağlıyor.

Toplam 500 binden fazla konut mantolandı, son üç yılda 250 bin daire EKB aldı

Yalıtım konusundaki Ar – Ge ve yatırım faaliyetlerini sürdüren Polisan Kansai Boya, bir yandan Polisan Yalıtım Sigortası çerçevesinde ürünleriyle yapılan uygulamalarını işin başlangıcından itibaren 24 ay boyunca korumaya alırken yalıtım ürünü Exelans Enerji Neo Turbo’yu Exelans Turbo boya ile uygulayanlara 10 yıl malzeme garantisi veriyor. Yasal zorunluluklar konusunda da destek veren Polisan Kansai Boya, ücretsiz olarak sunduğu Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hizmeti kapsamında üç yılda 250 bin daireye EKB kazandırdı.

Şekerbank ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde hayata geçen EKOkredi Yalıtım ile Polisan Kansai Boya, 36 aya varan vadelerde uygun ödeme seçenekleri, avantajlı faiz seçenekleri ve komisyon oranları ile kat maliklerine esnek ve kolay kredi uygulaması sağlıyor.

Nur Azade Yazgan: “Yalıtım sektörüne ürün ve hizmet vermek aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur”

Polisan Kansai Boya Profesyonel Grup Satış ve Kanal Destek Müdürü Nur Azade Yazgan,binaların dış cephesinin ısı yalıtımı malzemeleri ile kaplanmasının ısıtma ve soğutma giderlerini yarı yarıya azalttığını ve binaların ömrünü uzattığın, bu fonksiyonlarından dolayı ısı yalıtım sektörüne hizmet veriyor olmanın kurum için önemli bir sosyal sorumluluk projesine eşdeğer olduğunu belirtti.

Türkiye’deki 17 milyon bina stoğunun yüzde 60’ının hâlâ yalıtımsız durumda olduğunu vurgulayan Nur Azade Yazgan, şunları söyledi:

“İçinde yaşadığımız binalar, dünyadaki enerji tüketiminin %50’sinden sorumlu. Böylesi önemli bir orana sahip binalara yalıtım yapılarak enerji tasarrufu sağlanması amacıyla 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz Ar – Ge faaliyetleri ve sunduğumuz ürünlerle pazara liderlik ediyoruz. Yalnızca ürün tarafında değil, ısı yalıtım sistemlerinin uygulamalarında olası hataların önüne geçmek için uygulayıcılara eğitim vererek sertifikalandırıyoruz. 2017 yılında birçok Polisan Uzman Uygulamacısına yasal zorunluluk gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni (MYK) ücretsiz olarak verdik ve önümüzdeki dönem yeni belgelendirmelerle uzman ekiplerin yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”