Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi işadamı, adliyeye sevk edildi

Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan OSB'deki bir fabrikanın sahibi İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. İsmail Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polislerden birine çarptı. Aracın altında 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı.

Kaçan İsmail Çelik, 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Çelik'in üzerinden Arif Ali N. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.