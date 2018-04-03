Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi işadamı, adliyeye sevk edildi
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak isteyen polislerin üzerine otomobilini sürüp, 1 polis memurunu yaralayan, ardından Yunanistan'a kaçmak isterken yakalan işadamı İsmail Çelik, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- DHA
Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan OSB'deki bir fabrikanın sahibi İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. İsmail Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polislerden birine çarptı. Aracın altında 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı.
Kaçan İsmail Çelik, 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Çelik'in üzerinden Arif Ali N. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
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