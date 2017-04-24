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Polis silah çeken hırsızı ayağından vurdu

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde motosikleti çalmaya çalışan kişi polise silah çekti. Polis, 24 yaşındaki M.G.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

  • DHA
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Olay, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında bulunan motosikleti çalmaya çalışan kişiyi görenler polise ihbarda bulundu. Motosikleti çalmaya çalışan kişi polisin görünce kaçmaya çalıştı. Polisin uyarılarına rağmen kaçan kişi silah çekti. Polis, M.G.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. M.G.'nin cinayetE teşebbüs dahil 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu, şu anda denetimli serbestlikten faydalanarak dışarıda olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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