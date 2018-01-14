Polise yakalanmamak için 'Conoca' konuşmuşlar

Adana'da uyuşturucu, fuhuş, gasp, hırsızlık ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla yakalanan Cono aşireti mensuplarının teknik takipte polise yakalanmamak için 24 kelimelik kendi dillerini oluşturdukları "Conoca" konuştukları belirlendi.

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, son dönemlerde "aşk vaadiyle dolandırıcılık, gasp, yağma, fuhuş ve hırsızlık" olaylarının artması nedeniyle "Cono" aşiretine mensup grupları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan 3 aylık takip sonucunda polis 12 Ocak'ta 'Cono Aşireti' olarak bilinen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.

"6 YILDIR CONOLARA OPERASYON YAPILMIYORDU"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın 4 ay önce göreve başladıktan sonra en çok dikkatini çeken konu "Aşk vaadiyle dolandırıcılık" konusu oldu. Yıldız, vatandaşların bu yolla dolandırılmasının önüne geçmek için "Cono" aşiretiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Cono aşiretine mensup gruplara yönelik olarak en son 6 yıl önce kapsamlı olarak uyuşturucu operasyonu yapılan Adana'da çok kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı. Polis, şafak vakti, önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 dedektör köpeği ile eş zamanla operasyon yaptı. Havadan 1 helikopter ve 2 drone destek verdi. Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyonda gözaltına alınanların evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, "aşk vaadiyle dolandırıcılık"tan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

POLİS CONOCA ÖĞRENDİ

Çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, aşiret üyelerinin polise yakalanmamak için "Conoca" olarak belirtilen bir dil geliştirip onu kullandıklarını ortaya çıkardı. Polis bu dili çözmek için bir süre uğraştı. Daha sonra teknik takip yapan polisler bu dili öğrenerek deşifre etti.