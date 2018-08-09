Polisimizi şehit eden terörist böyle etkisiz hale getirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir özel harekat polisini şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.