Polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı
Taksim'de görevli polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı.
İstiklal Caddesi girişindeki kartopu savaşı renkli görüntülere sahne oldu. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere ise Özel Harekat polisleri yem attı.
Taksim'in doyumsuz manzarasında da vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
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