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Polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı

Taksim'de görevli polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı.

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İstiklal Caddesi girişindeki kartopu savaşı renkli görüntülere sahne oldu. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere ise Özel Harekat polisleri yem attı.

Taksim'in doyumsuz manzarasında da vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. 

 

 

 

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