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Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Sivas'ta görevden dönen polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 polis yaralandı.

  • AA
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Görev için gittikleri Erzurum'dan Adıyaman'a dönen 21 polisin bulunduğu 02 A 0670 plakalı midibüs, Kangal ilçesi Alacahan köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan 7 polis, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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