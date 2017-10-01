Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Görev için gittikleri Erzurum'dan Adıyaman'a dönen 21 polisin bulunduğu 02 A 0670 plakalı midibüs, Kangal ilçesi Alacahan köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan 7 polis, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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