Polislerin darbecilere direnmesini engelleyen amire müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli dönemin emniyet amiri Ümit Eyvazoğlu hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunan polis memurlarından bazılarının ifadelerine yer verilen iddianamede, bu polislerin, Eyvazoğlu'nun kendilerine "Ne yapıyorsunuz, silahları niye aldınız" diyerek tepki gösterdiği bildirildi.

Ülke çapında darbe girişiminin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile diğer devlet büyüklerinin çağrıları üzerine ülkenin dört bir tarafında halkın harekete geçtiğine anımsatılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Yasal mevzuatı gereği bu tarz saldırıları bertaraf etmekle yükümlü bulunan şüpheli Ümit Eyvazoğlu'nun darbe gecesi emrindeki polislere 'Ne yapıyorsunuz, silahları niye aldınız?' şeklinde beyanda bulunmuş olmasının terör örgütü adına ByLock programından belirtilen şekilde yapılan çağrılara uyarak hareket ettiği, şüphelinin örgüt çağrısında belirtildiği gibi direnenlerin direncini kırmak için telkinde bulunarak, direnen kamu görevlilerinin terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda direncini kırdığı anlaşılmıştır."

3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, emniyet amiri Ümit Eyvazoğlu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.