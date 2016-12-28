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Polisten dolandırıcılara karşı yeni yıl takvimli uyarı

Bolu'da polis ekipleri vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı yeni yıl takvimi dağıtarak uyardı.

  • İHA
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Bolu'da vatandaşları telefonla arayarak dolandıran şahıslara karşı uyarmak için yeni yıl takvimi bastırdı. 2017 yılı takvimimin üzerinde, “Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden operasyon yapma bahanesiyle para ve altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda sakın korkma, paniğe kapılma, alın terini dolandırıcılara kaptırma” ifadeleri yer aldı.

Polis ekipleri özellikle İzzet Baysal Caddesi ve halkın yoğun şekilde bulunduğu caddelerde vatandaşlara yeni yıl takvimini dağıttı.

 

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