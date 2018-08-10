Polisten hayvan pazarında uygulamalı 'sahte para' uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki Kars Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı.

Polisler, sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlar ile kurbanlık satıcılarına dağıttı.

Broşürde, "Para üzerinde parlak emniyet şeridi olup olmadığını kontrol edin, aldığınız paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmadığına dikkat edin, alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin, aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun." ifadelerine yer verildi.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kurban Bayramı süresince güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri adına pazar yerleri ile halkın yoğun olduğu yerlerde uygulamalar yaptıklarını anlatan Köpüklüoğlu, "Dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla ekip sayısını artırdık, hareketli halde uygulamalar planladık." dedi.

"Hayvan hırsızlığına karşı personelimiz bilgilendirildi"

Köpüklüoğlu, kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı resmi ve sivil ekiplerin görevlendirildiğini hatırlatarak, "Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde derhal zabıtaya haber verilmesi ve ilgili kurumlarla koordineli hareket edilmesi konusunda koordinasyon sağlanmış, kurbanlık sevkiyatı ve hayvan hırsızlığına karşı personelimiz bilgilendirilmiştir." diye konuştu.

Sahte para konusunda vatandaşları uyaran Köpüklüoğlu, "Kurban satıcılarımızdan, paralarını almadan kurbanlıkları araçlara yüklememelerini ve aldıkları parayı sahte olup olmadığı yönünde kontrol etmelerini, şüpheli gördükleri kişi ve araçları vakit kaybetmeden 155'e bildirmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Uygulamalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kentte denetimlerde bulundu.