Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisten kaçarken tarla yoluna giren ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki arka devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana'da ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle polis ekibinden kaçtığı belirtilen sürücü, kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 01 FEU 58 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp mahalle civarındaki tarlalara giden yola doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, yaklaşık iki kilometre süren kovalamacanın ardından yol kenarındaki arka devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan ve polisin yardımıyla araçtan çıkartılan şüphelinin, ehliyeti olmadığı için ekiplerden kaçtığı belirlendi. Araçta yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan sürücü, jandarma bölgesinde yakalandığı için işlemlerinin ardından jandarma trafik ekiplerine teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA