Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Adana'da ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle polis ekibinden kaçtığı belirtilen sürücü, kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 01 FEU 58 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp mahalle civarındaki tarlalara giden yola doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, yaklaşık iki kilometre süren kovalamacanın ardından yol kenarındaki arka devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan ve polisin yardımıyla araçtan çıkartılan şüphelinin, ehliyeti olmadığı için ekiplerden kaçtığı belirlendi. Araçta yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan sürücü, jandarma bölgesinde yakalandığı için işlemlerinin ardından jandarma trafik ekiplerine teslim edildi.