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Polisten kaçan sürücü,nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Elazığ’ da polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kaza yaptı. Sürücü otomobilden inerek kaçmaya devam etti ancak takibi bırakmayan polisler tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Sarayatik Mahallesi çevresinde polis 34 JV 1124 plakalı otomobile “dur” ihtarına bulundu. Otomobil sürücüsü A.D. (25), durmayarak kaçmaya başladı. Bunu üzerine polisler takibe geçti. Takipte olan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine, Özel Harekat timleri de destek verdi. Bir süre devam eden kovalamaca sırasında Harput yolundan, Sarayaltı Caddesi’ne giren sürücü, izini kaybettirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp korkuluklara çarptı. Otomobilin yürüyemez hale gelmesi üzerine araçtan inerek koşmaya başlayan şahıs, tellerden atladı. Polisin peşinden takip ettiği şahıs, tellerden içeri girdiği bir yurdun bahçesinde yakaladı.
Yakalanan A.D. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.  

 

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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