Polisten kaçarken 1'i polis 4 araca çarptı

Merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekibi, sürücüsünün durumundan şüphelendiği 42 FAZ 75 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarı yapılan ancak uymayan sürücü, merkez Karatay ilçesi Kışla Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Harun Doğanay'ın kullandığı 42 ADK 50 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, daha sonra önce Yaşar Yalçın'ın kullandığı 43 RD 809 plakalı otomobile, ardından da 42 A 4871 plakalı polis aracına çarptı.

Otomobil sürücüsü Samet A. (26), polis ekiplerince güçlükle araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Samet A'nın kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlendi.

- Aracını tamirhaneden yeni almış

Otomobili hasar gören sürücülerden Yaşar Yalçın, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışıklarında durduğunu, yeşil yandığı sırada geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin aracına çarptığını söyledi.

Aracının arızalı olduğunu, bir süre önce tamirhaneye bıraktığını belirten Yalçın, "Bin 500 lira masraf ettim. Tamirhaneden daha 2 saat önce almıştım. Başımıza bu olay geldi." dedi.