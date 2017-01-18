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Polisten Reina saldırganına "yan daire" operasyonu

39 kişinin katili Reina saldırganın yakalandığı operasyonla ilgili bir son dakika bilgisi daha ortaya çıktı. Polis ekiplerinin saldırganın kaldığı evin yan dairesini kiraladığı ve 4 gün boyunca teröristlerin kaldığı evi takip ettiği ortaya çıktı.

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Reina'da 39 kişinin katili olan saldırgan dün emniyet güçlerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Operasyonun ardından önemli ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Emniyet Reina saldırısının ardından kendisine gelen binlerce ihbarı değerlendirip yüzlerce baskın yaptı, hiç bir detayın atlanmadığı geceli gündüzlü bir mesai harcayarak sonunda hedefe ulaştı ve gözü dönmüş teröristi sağ yakalamayı başardı.
 
Polis ekipleri tarafından Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un Esenyurt'taki bir sitede kaldığının tespit edilmesinin ardından harekete geçildi. Polis ekipleri teröristin izini bulur bulmaz baskın yapmadı, teröristin kaldığı ev tespit edilerek yan dairesi ekipler tarafından kiralandı. Polis, 4 gün boyunca yan dairede neler olup bittiğini dinledi teröristlerin evine kimin gelip kimin gittiği teröristlerin o süre içerisinde kimlerle görüştüğü an be an takip edildi.
 

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