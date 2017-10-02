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Polisten Samsun'da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi gözaltında

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda toplam 23 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri Samsun-Ordu karayolu üzerinde 32 yaşındaki İlhan Ö. yönetimindeki  otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Otomobilin bagajında yapılan aramada iddiaya göre, 9 bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirilip şüpheli gözaltına alındı.

Polisin yaptığı ikinci operasyonda ise Canik İlçesi Toptepe Mahallesi'ndeki Kadir Ö.'ye ait bir market ve depoda yapılan aramada ise, 13 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilip Kadir B. gözaltına alındı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

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