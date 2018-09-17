Polisten servis araçları denetimi
2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
- AA
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetledi.
Ataşehir'de denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma belgelerini kontrol edip uyarılarda bulundu.
Denetimlerde 6 servis aracına emniyet kemeri ve genel muayene eksikliği dolayısıyla ceza kesen ekipler, servis şoförlerine emniyet kemerlerini kesinlikle takmaları yönünde uyarıda bulundu.
Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı.
Bazı servis şoförleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet ekiplerine denetimlerin sürekli hale getirilmesini istedi.
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