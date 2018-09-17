Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polisten servis araçları denetimi

2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetledi.

Ataşehir'de denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma belgelerini kontrol edip uyarılarda bulundu.

Denetimlerde 6 servis aracına emniyet kemeri ve genel muayene eksikliği dolayısıyla ceza kesen ekipler, servis şoförlerine emniyet kemerlerini kesinlikle takmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı.

Bazı servis şoförleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet ekiplerine denetimlerin sürekli hale getirilmesini istedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa´da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kamerada

Şanlıurfa´da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kamerada

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA