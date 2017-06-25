Hakkari'de polis vatandaşların bayramını Türkçe ve Kürtçe kutlayarak lokum ikram etti

Hakkari'de polis ekipleri, kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların bayramını Türkçe ve Kürtçe kutlayıp ikramda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent çıkışındaki Depin Kontrol Noktası'nda araçları durdurarak denetim yaptı.

Bu sırada Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de araç sürücüleri ile yolcuların bayramını Türkçe ve Kürtçe kutlayarak lokum ve kolonya ikram etti.

Ekipler sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirerek bir süre sohbet etti ve araçlardaki çocuklara oyuncak dağıttı.

Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bayramlarını kutlayan polise teşekkür etti.

UYGULAMA TÜM TÜRKİYE'DE YAPILDI

Öte yandan, benzer görüntülere Türkiye genelinde rastlandı. Bütün illerde polis ve jandarma vatandaşlara ikramlarda bulundu.