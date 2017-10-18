Polonezköy Mahallesi'nin muhtarı Cumhurbaşkanı'nın Polonya ziyaretinde eşlik etti

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için gittiği Polonya'da kafilenin içinde ilginç bir isim de yer alıyor.

POLONEZKÖY MUHTARI DA POLONYA'DA

Erdoğan'ın ziyaretinde İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy Mahallesi'nin Muhtarı Frederik Novvicki de yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI MEVKİDAŞINI POLONEZKÖY'E DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi; "Bizim bir Polonezköyümüz var. Çok şirin bir köy. İstanbul Büyükşehir olunca orası köy olmaktan çıktı, mahalle oldu. Şirin bir mahalledir, şıktır. Muhtarımız da bizimle birlikte bu seyahatte yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanı'na dedim; "İstanbul'a geldiğinde oraya gidelim, orayı yerinde görmenizi isterim" "Duydum güzelmiş." diyor. Ben diyorum ki "Duymak yetmez, görün gördüğünüzde çok daha mutlu olacaksınız." Hakikaten şirin, butik bir mahalle. Böyle bir özelliği var."