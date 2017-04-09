Polonya'da bina çöktü: 6 ölü
Polonya'da bir apartmanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Polonya'nın güneyinde bugün bir apartman çöktü. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, apartmanın çökmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Swiebodzice kasabasında çöken apartmanda toplam 18 kişinin oturduğu aktarıldı.
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