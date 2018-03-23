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POMEM başvuru süresi uzatıldı

22. Dönem POMEM ön başvuruları, yoğun talep nedeniyle uzatıldı.

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22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuruları, yoğun talep nedeniyle 30 Mart'a kadar uzatıldı.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, 22. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin daha önce 12-23 Mart tarihlerinde yapılacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Başvuru yapacak adaylardan ön başvuru süresinin uzatılmasıyla ilgili yoğun talep gelmesi nedeniyle 22. Dönem POMEM ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 30 Mart'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

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