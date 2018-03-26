POMEM polis alımı başvuruları nasıl yapılır 2018 POMEM başvuru ücreti ne kadar hangi bankaya nasıl yatırılacak

POMEM başvuruları nasıl yapılır? POMEM başvuru ücreti ne kadar hangi bankaya nasıl yatırılacak? Polis alımları nasıl olacak? ilkokul mezunu polis alımları nasıl yapılır? İlkokul mezunları polis olabilir mi? İlkokul mezunu polis alımı yapılıyor mu? Ülkemizde bilindiği üzere Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitilen adaylar polis olarak göreve başlamaktadır. Polis Akademisi Başkanlığı lise mezunları için Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO, ön lisans ve lisans mezunları için Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM ve lisans mezunları için Polis Amirleri Eğitim Merkezi PAEM aracılığı ile alımlar düzenlemektedir. 22 dönem POMEM 10 bin polis alımında flaş gelişme ! Önceki gün bir açıklama yapıldı ve POMEM'e başvuru yapan aday sayısı açıklandı.Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, önceki gün polis alımı ve Akademi faaliyetleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başvuru yapan sayıya bakıldığında 10 binlik toplam alım sayısının yine tamamlanamayacağı görülmektedir. 22. dönem POMEM kapsamında lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı için başvuruların 12 Mart'ta başladığını söyleyen Ayhan, başvurular 23 Mart'ta sona erdiğini ancak sürenin uzatıldığını açıkladı. Polis Akademisi üzerinden yapılacak POMEM başvuruları başvuru süresi uzatıldı. 22. Dönem POMEM başvuru süresi 23 Mart tarihinden 30 Mart 2018 tarihine kadar uzatıldı. Polis olmak isteyen adaylar, bankaya başvuru ücretini yatırıp başvurularını tamamlayabilir. İşte 22. dönem POMEM polis alımı detayları...



Polis Akademisi bünyesinde yetiştirilmek üzere Lisans ve Önlisans mezunu 10 bin polis alımı yapılacak. 22. dönem POMEM başvuru tarihlerinde değişikliğe giden Polis Akademisi başvuru süresini 30 Mart’a kadar uzattı. Adaylar POMEM başvurularında KPSS puan şartını kaç olduğunu, başvuru ücretini ve ücretin hangi bankaya yatacağını merak ediyor. İşte POMEM başvuruları hakkında merak edilenler…



POMEM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI



Polis Akademisi yaptığı duyuru ile POMEM başvuru süresini uzettı. İşte o duyuru;





22. Dönem Pomem Ön Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapılmıştır https://t.co/5q9chSBmLl — Polis Akademisi (@paedutr) 23 Mart 2018

“22. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 12-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur.



Ancak, başvuru yapacak adaylardan ön başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 22. Dönem POMEM ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 30 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.



Tüm adaylara ilanen duyurulur.”







BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?



(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:



a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00'dan 23 Mart 2018 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.





NOT: Başvuru ücreti yatırma süresi de 30 Mart’a kadar uzatılmıştır.



b) Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.



c) Halkbank'ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)



d) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.



BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK



Polis Akademisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada “Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Adaylar POMEM başvurularını e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



POMEM'e başvurmak için şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, sağlık sorunu olmamak, fiziğinde kusuru olmamak, en az ön lisans mezunu olmak, KPSS'ye girmiş olmak, ön lisans KPSS'sinden en az 70 ile üzeri veya lisans KPSS'sinden en az 60 ile üzeri puan almış olmak, silah taşımaya engeli olmamak, madde kullanıcısı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlara adayların sahip olması gerekmektedir.



İLKOKUL MEZUNU POLİS OLABİLİR Mİ?



Polis olabilmek için adayların belirlenen şartlara sahip olması gerekmekte olup şu an için ilkokul mezunu polis alımı yoktur. İlkokul mezunu adaylar ancak İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığında lojistik uzman erbaş (berber, aşçı, tesisatçı vb. meslek sınıfı) ya da Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev yapabilir. İlkokul mezunu polis alımı bulunmamaktadır.



Ön lisans mezunu ile lise mezunu adaylar polis alımlarına yoğun rağbet göstermekte olup lisans mezunu adaylar genel olarak Polis Amirleri Eğitim Merkezi PAEM'e rağbet göstermektedir. İlerleyen dönemlerde ilkokul mezunu adaylar için şartlar esnetilir mi bilinmiyor ancak yakın süreçte şu an için böyle bir durum söz konusu değildir.