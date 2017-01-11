Pompalı tüfekle market soygunu

Yıldız forvetten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş, Ukraynalı forvet Philip Budkisvkyy'e transfer edecek mi? Beşiktaş'ın forvet transferi için düşündüğü isimlerden biri olduğu belirtilen 24 yaşındaki Ukraynalı golcü Philip Budkivskyy, kendisine bir bilgi gelmediğini ancak Beşiktaş'ın menajerine sözlü bir teklif yapmış olabileceğini söyledi. İşte Philip Budkivksyy'nin Beşiktaş'ın transfer teklifine dair gelen soruya cevabı...