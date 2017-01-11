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Pompalı tüfekle market soygunu

Adana'da yüzleri maskeli 2 kişi, girdikleri markette çalışanları pompalı tüfeklerle tehdit edip yaklaşık 400 lirayı gasp ederek kaçtı.

  • DHA
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Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, bir marketler zincirinin şubesine girip ellerindeki pompalı tüfeklerle çalışanları tehdit edip kasadaki yaklaşık 400 lirayı aldı. Soyguncuilar daha sonra plakası belirlenemeyen bir motosikletle kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, çalışanların ifadelerine bavurdu. Polis, kimliklerini saptadığı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.  

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