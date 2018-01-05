Bursa'da pompalı tüfekle polisi vuran kardeşler serbest bırakıldı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda Ümit U. ile kardeşi Okan U., bir polis memurunu pompalı tüfekle yaralamıştı.
- DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık izniyle uyuşturucu operasyonu için dün gece arama yaptıkları sırada, Ümit U. (31) ile O.U. (18) pompalı tüfek ve silahla ateş açarak polis memuru V.Ç.'nin yaralanmasına yol açtı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER
Hastaneye kaldırılan V.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, polisin uyarı ateşi açmasının ardından teslim oldu. Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Ümit U. ve O.U. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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