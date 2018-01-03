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Poroşenko: 2018'de ABD'den öldürücü silah alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 2018 yılında ABD'den öldürücü savunma silahları alacaklarını açıkladı.

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Associated Press, ABD'li bürokratlara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya Javelin adlı tanksavar füzeleri de dahil öldürücü silah sevk etme planını onayladığını belirtmişti.
 
Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da, Washington yönetiminin Ukrayna'ya toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruması için savunma silahları sevk etme kararı aldığını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, ABD'nin Ukrayna'daki askeri rolünün artmasını beklemediğini söylemişti.

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