İstanbul'da bir restoranda yangın çıktı

<p> Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan çevredeki ağaçlara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
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