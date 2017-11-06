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İstanbul'da bir restoranda yangın çıktı

Poyrazköy'de buluna bir restoranda yangın çıktı.

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Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan çevredeki ağaçlara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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