Prens Selman Türk dizilerine savaş ABD yıldızlarına kucak açtı

Wall Street Journal’ın haberine göre Muhammed bin Selman dünyanın en büyük menajerlik şirketi Endeavor'un yüzde 10'luk hissesini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Selman'ın bu satın alım için 400 milyon doları gözden çıkardığı biliniyor. Endeavor'un çalıştığı isimler arasında Oprah Winfrey, Dwayne Johnson ve Serena Williams gibi isimler var. Şirketin yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Suudi Arabistan ABD'deki bazı büyük film dağıtım şirketlerini de satın almak istiyor. Suudi Arabistan 2020 yılına kadar ABD film endüstrisinde yılda toplam 1 milyar dolarlık gişe hasılatı yapan filmlerin dağıtımını almayı umuyor.

TÜRK DİZİLERİNİ KALDIRMA KARARININ ARKASINDA SELMAN MI VAR?

Arap dünyasına yayın yapan uydu kanalları şirketi MBC Grubu, 1 Mart itibarıyla Türk dizilerini yayından kaldırdığını açıklamıştı. Bu kararın arkasında Prens Selman'ın olduğu iddia edilmişti.

(Hürriyet)