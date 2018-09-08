Prof. Dr. Abdullah eş-Şayc: Türkiye, İdlib'de 3,5 milyon Suriyeliyi savunan tek ülke

Kuveyt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah eş-Şayci, Rusya ve İran devlet liderlerinin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen üçlü zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şayci, "İdlib'de kan dökülmemesi, katliam yaşanmaması ve milyonlarca kişinin mülteci durumuna düşmemesi için en dikkatli davranan ülke Türkiye." dedi.

Şayci, ayrıca Tahran zirvesinde İdlib meselesine ilişkin kesin çözüm kararı alınmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, İdlib'de 3,5 milyon Suriyeliyi savunan tek ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran zirvesinde ve Twitter'da vermiş olduğu mesajlarda, İdlib'de bulunan yaklaşık 3,5 milyon Sünni Suriyeliyi savundu."

Tahran zirvesinin Kuveyt gazetelerine yansımaları

Öte yandan Kuveyt gazetelerinde, dünkü Tahran zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin duruşlarındaki "farklılıklara" değinildi.

Kuveyt'in Er-Ray gazetesi ilgili haberinde, "muhaliflerin destekçisi" şeklinde nitelendirdiği Erdoğan'ın İdlib'in "kan gölüne dönmemesi" için yaptığı uyarıyı ve ülkesinin sınırı yakınındaki kentte ateşkes çağrısını yazdı.

Gazete ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız." ifadelerine yer verdi.

El-Kabes gazetesi de haberi "Tahran Zirvesi: İdlib'in kaderinde belirsizlik" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde zirvenin, krize net bir çözüm bulunmadan sona erdiği kaydedildi.