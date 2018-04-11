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Prof. Dr. Canan Karatay’dan Prof. Dr. Mehmet Öz’e tepki

Dünyaca ünlü Türk Profesör Mehmet Öz’ün, ‘Japon Patlıcanı’nı mucizedir’ söylemi üzerine Prof. Dr. Canan Karatay, “Amerika’da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, ‘Japon patlıcanı mucizedir’ demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir” dedi.

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Prof. Dr. Canan Karatay, Kocaeli’de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu söyleşisi ile vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Söyleşide vatandaşlara doğru beslenmenin yöntemleri konusunda bilgiler aktaran Prof. Dr. Karatay, “Sağlığımızı kendi elimizde tutacağız. Vücudumuzun nasıl işlediğini bilince, yok o, ‘Şunu ye, bunu ye’ dedi, ‘Bilmem ne yerseniz mucizedir’ diyorlar. Amerika’da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, ‘Japon patlıcanı mucizedir’ demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir" dedi.

“Meyveler de şekerdir ve meyve bağışıklık sitemini zayıflatır ve meyve yediğimiz anda ürükasit yükselir” diyen Karatay, “O halde her türlü ekmek, her türlü şekerli, gazlı içecekler, suni tatlandırıcılar ile yapılmış çocuklarımızın en büyük zehri olan gazlı içecekler, mısır şurubu şekeri, şeker hastalığı, kalp krizi sebebi ve beyne pırtı atmasının sebebidir. 1-2 yaşından itibaren maalesef doğum günü partilerinde şekerli, gazlı içecekler, çocuklara arz ediliyor, onlar da bağımlılığı oluyor” ifadelerini kullandı.

 

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