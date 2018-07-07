Prof. Dr. Erbaş: Niyetimiz insanları kötülüklerden uzaklaştırmak

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda din görevlileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının mensubu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, çocuklara yönelik işlenen cinayetlere işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

''Cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömülüyordu. Şimdi ne yapılıyor? Kız çocuklarına daha az mı zulüm yapılıyor? O gün diri diri toprağa gömülüyordu. Bugün görüyorsunuz haberlere yansıyan olayları. Daha az mı kötülük bu? Bunu kim düzeltecek? Kim uyaracak? O zaman önce kendi nefsimize kalk ve aydınlat, kalk ve insanları uyar diyeceğiz. Sonra da kardeşlerimize, sonra başkalarına diyeceğiz. Birbirimizi telkin edeceğiz, uyarıcılık vazifemiz yapacağız.''

- ''Kötülüklerin ortadan kalkmasına şahit olmalıyız''

Erbaş, ''Peygamber Efendimiz, hakkın batıla hakim ve galip olduğuna şahit oldu. Eliyle, diliyle, kalbiyle buna şahitlik yaptı. Bizim de şahit olmamız gerekiyor. Elimizle, dilimizle, kalbimizle, her şeyimizle iyiliklerin yayılmasına, kötülüklerin ortadan kalkmasına şahit olmalıyız. Bizim niyetimiz insanları kötülüklerden uzaklaştırmak, onun için çalışacağız. Peygamberler böyle yaptı ve bu emaneti bizim üzerimizde bıraktı. Emanete riayet etmeliyiz. Bu bizim omuzlarımızda, bunu başkasına bırakamayız.'' ifadelerini kullandı.

Din istismarıyla mücadele seferberliği başlattıklarına değinen Erbaş, ''Amacımız Kur'an ve sünnet çizgisinden sapan bir din algısıyla insanlarımızın yanlış yönlendirilmemesi. Bu konuda sizler esas vazifeyi yerine getireceksiniz. Bizim illerimizdeki, ilçelerimizdeki, köylerimizdeki, temsilcimizsiniz. Her biriniz kendisini Diyanet İşleri Başkanlığının temsilcisi olarak görecek, yetkiniz son derece muazzam. Siz bu konuda ülkemizin merkezden mezraya kadar her yerinde olan tek ilaçsınız. Rabbimiz bize böyle bir imkan bahsetmiş.'' değerlendirmesini yaptı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yalova İl Müftüsü Turgut Açari, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.