Prof. Dr. Fazlıoğlu: İslam dünyası akıl işgaline uğramıştır

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ilk faaliyetini gerçekleştirdi.

Merkezin ilk etkinliği olarak, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından, "Her Kültür Kendi Gökyüzüne Bakar: İslam, Felsefe ve Bilim Tarihinin Yeninden Dönemlendirme Üzerine" başlığıyla bir söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi H. Gürcan Türkoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İ. Furkan Özdemir, Filistinli akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Fazlıoğlu, isim ve kavram mefhumuna işaret ettiği söyleşisinde, "Coğrafyalarımız işgal edilmeden önce zihin ve vicdanlarımız işgal edilmiştir. Çünkü isim ve mefhumu icat eden idare eder. Dolayısıyla kendi kavramsal modellerimizi oluşturmadan bulunduğumuz coğrafyalarımızı özgürleştirmemiz zordur." dedi.

"İslam dünyası akıl işgaline uğramıştır"

Söyleşinin ardından AA muhabirine konuşan Fazlıoğlu, Filistin'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Akıllar ve gönüller işgal altındaysa coğrafyanın işgal altında olması kaçınılmazdır. Coğrafi işgal tek başına kurtarılacak işgal değildir. İslam dünyası coğrafik işgalden daha çok akıl işgaline uğramıştır."

Prof. Dr. Fazlıoğlu İslam dünyasının entelektüel bir perspektife ihtiyacının olduğunu belirterek, "Kendi kavramlarımızla düşünmemiz lazım. Öbür türlü çok hamasi ve duygusal tepkiler oluyor. Bu da insanları tatmin ediyor. Fakat bir süre sonra her şey unutulup bir tür alışkanlığa dönüşüyor. Filistin'de de benzer meseleler var. Övgü ve sevgi ile değil aklımızı kullanarak bir şeyler yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.