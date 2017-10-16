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Prof. Dr. İbiş: Baykal, 48 saat yoğun bakımda takibi olacak

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: '(Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu) Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ben de kendisini gördüm, kendisiyle de konuştum. Bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında. Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak.'

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